Son dakika gündem: Çin menşeli Sinopharm aşısının 1 milyon dozu Sırbistan'a ulaştı
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Son dakika gündem: Çin menşeli Sinopharm aşısının 1 milyon dozu Sırbistan'a ulaştı

16.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:52
Son dakika gündem: Çin menşeli Sinopharm aşısının 1 milyon dozu Sırbistan'a ulaştı

Son dakika gelişmesine göre Sırbistan'ın sipariş ettiği Çinli Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisi ülkeye geldi.

Sırbistan'ın sipariş ettiği Çinli Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisi ülkeye geldi.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug'un aktardığına göre, aşının 1 milyon dozdan oluşan ilk partiyi taşıyan uçak başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'na indi.

Aşının ilk partisini havalimanında karşılayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, burada yaptığı açıklamada, bugünün, ülkesinin salgınla mücadelesinde önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e Kovid-19 aşısı konusunda mektup gönderdiğini anımsatan Vucic, "Aşının pahalı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle indirim talep ettik. Bugüne kadar Sırbistan'ı yarı yolda bırakmayan Şi Cinping'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ülkeye ulaşan 1 milyon doz aşının 500 bin kişinin aşılanmasına yeteceğinin altını çizen Sırp lider, "Pazartesi, ülkemize Pfizer/BioNTech aşısının yaklaşık 20 bin doz aşısı daha ulaşacak. Salı günü Sputnik V aşısının 250 bin dozu gelecek. Sırbistan, Avrupa'da aşı çeşitliliğiyle ilk sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Vucic, salgın döneminde aşının hayat kurtardığını vurgulayarak, "Şu ana kadar 25 bin kişiye aşı yapıldı. Binlerce insanın hayatı kurtuldu. Bize ulaşan aşılar sayesinde bu rakam daha da büyüyecek." dedi.

Aşıların ülkesine Amerika, Rusya ve Çin ile olan iyi ikili ilişkiler sayesinde geldiğini söyleyen Vucic, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) ellerine henüz tek bir aşının bile ulaşmadığını kaydetti.

Sırbistan İlaç ve Tıbbi Malzeme Ajansının onaylaması durumunda, Sinopharm aşısının uygulanmasına hafta başında başlanması bekleniyor.

Pfizer/BioNTech aşısının 4 bin 800 dozdan oluşan ilk partisinin 22 Aralık'ta ulaştığı Sırbistan'da, Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları 24 Aralık'ta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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