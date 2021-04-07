Son dakika gündem: Çin'in doğusundaki termik santralde patlama: 6 ölü
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Son dakika gündem: Çin'in doğusundaki termik santralde patlama: 6 ölü

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Çin'in doğusundaki termik santralde patlama: 6 ölü

Gelen son dakika haberine göre Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde termik santralde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde termik santralde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya göre, kaza Anhui eyaletine bağlı Chuzhou şehrindeki santralde sabah saatlerinde gerçekleşti.

Yetkililer, kazanın yakıt deposuna yapılan kaynak çalışması sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Patlamada 1 işçinin olay yerinde, 5'inin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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