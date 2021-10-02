Son dakika gündem: Çin'in 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal ettiği bildirildi - Haberler
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Son dakika gündem: Çin'in 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal ettiği bildirildi

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Çin'in 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal ettiği bildirildi

Son dakika gündem haberi: Tayvan yönetimi, Çin'in dün itibarıyla 38 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

Tayvan yönetimi, Çin'in dün itibarıyla 38 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerine ait 25 uçağın dün gündüz saatlerinde, 13 uçağın da akşam saatlerinde ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu belirtildi.

Tayvan yönetimi, Çin'in bölgesel barışa zarar vererek "kasıtlı" şekilde askeri saldırganlığa giriştiğini vurguladı.

Öte yandan Çin'in ilk kez bu kadar geniş çaplı ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

Çin 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19, 16 Eylül'de 9 ve 23 Eylül'de de 24 savaş uçağıyla ADIZ'yi ihlal etmişti.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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