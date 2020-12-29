Son dakika gündem: Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk bölümü Türkiye'ye getiriliyor
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Son dakika gündem: Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk bölümü Türkiye'ye getiriliyor

29.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:48
Son dakika gündem: Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk bölümü Türkiye'ye getiriliyor

Gelen son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini başkent Pekin'den Türkiye'ye getiriyor.

Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini başkent Pekin'den Türkiye'ye getiriyor.

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Çin'den getirilecek koronavirüs aşısının ilk bölümü, THY'nin "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağına özenle yerleştirildi. Aşının bulunduğu konteynerler, tek tek uçağa yüklendi.

Türkiye'ye hareket eden uçağın kaptan pilotu tarihi uçuşa ilişkin, "Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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