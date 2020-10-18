Son dakika gündem: Çin, ABD vatandaşlarının gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu
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Son dakika gündem: Çin, ABD vatandaşlarının gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu

18.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:15
Son dakika gündem: Çin, ABD vatandaşlarının gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu

Gelen son dakika haberine göre Çin hükümeti, ABD'de Çinli öğrenci ve araştırmacıların yargılanmasına karşılık olarak Çin'deki ABD vatandaşlarının gözaltına alabileceği uyarısında bulundu.

Çin hükümeti, ABD'de Çinli öğrenci ve araştırmacıların yargılanmasına karşılık olarak Çin'deki ABD vatandaşlarının gözaltına alabileceği uyarısında bulundu.

The Wall Street Journal gazetesindeki haberde, Çinli yetkililerin birçok kanal aracalığıyla ABD hükümet yetkililerini konuyla ilgili defalarca uyardığı belirtildi.

Çin, Washington'a gönderdiği mesajında, Çinli öğrenci ve araştırmacıların ABD mahkemelerinde yargılanmasının son bulması gerektiği, aksi takdirde Çin'deki ABD vatandaşlarının yasaları çiğnemekten gözaltına alınabileceğini ifade etti.

Haberde ayrıca Washington'daki Çin Büyükelçiliğinin konuyla ilgili sorulara herhangi bir yorumda bulunmadığına dikkat çekildi.

ABD Adalet Bakanlığı, temmuzda akademik kurumlarda araştırma yapmak için vize başvurusunda bulunan üç Çin vatandaşının Çin Halk Kurtuluş Ordusu'yla bağlantısını gizlediği iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, eylülde "keyfi gözaltı" ve "yerel yasaların keyfi olarak uygulandığı" gerekçesiyle, Çin ana karasına ve Hong Kong'a seyahat etmek isteyen vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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