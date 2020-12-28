Son dakika gündem: Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı

28.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:33
Son dakika gündem: Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika gelişmesine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı.

Şemdinli bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolu açma çalışmaları esnasında 2 asker çığ altında kalmıştı. Çığ altından çıkarılan personellerden biri hastanede şehit düşerken, diğer personeli arama çalışmaları ise bu sabah sonuçlandı. Sabah saat 09.30 sıralarında çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Öznur Çalık Mehmet Akif Ersoy Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Ryan Babel Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Elazığ İntihar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:12:25. #1.15#
title