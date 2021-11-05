Son dakika gündem: "Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - Haberler
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Son dakika gündem: "Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

AA / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel
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Son dakika haberleri: "Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! 'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! "Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi
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