Son dakika gündem: "Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
AA / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: "Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri
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