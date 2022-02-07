Son dakika gündem: CHP'li Karaca koronavirüse yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: CHP'li Karaca koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Ramazan Çetin - Güncel
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Son dakika gündem: CHP'li Karaca koronavirüse yakalandı

Son dakika gündem haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca koronavirüse yakalandı.

DENİZLİ (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca koronavirüse yakalandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, dün, boğaz ağrısı şikayeti üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Karaca, test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Karaca, "Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" mesajı paylaştı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Koronavirüs, Denizli, Güncel, Haber

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