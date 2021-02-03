Son dakika gündem: CHP heyeti sel felaketinin yaşandığı İzmir'de incelemelerde bulundu
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Son dakika gündem: CHP heyeti sel felaketinin yaşandığı İzmir'de incelemelerde bulundu

03.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:54
Son dakika gündem: CHP heyeti sel felaketinin yaşandığı İzmir'de incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir'de selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir'de selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

Torun ve beraberindeki CHP heyeti ilk önce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile makamında görüştü. Güzelyalı ve Göztepe semtlerinde iş yerlerini ziyaret eden, vatandaşları dinleyen heyet, daha sonra sel taşkınının yaşandığı Menderes ilçesine geçti.

Vatandaşları dinledikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Torun, İzmir'e geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybeden 2 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

İzmir'in büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını anlatan Torun, şöyle konuştu:

"Sabahtan bu yana geziyoruz. Özellikle belli bir yaş grubu böyle bir afeti yaşamadıklarını, 50-100 yıldır böyle bir afetin görülmediğini ifade ediyorlar. Sahada da gördüğümüz kadarıyla birçok eksiklik ve aksaklıklar giderilmiş ve yaralar sarılmaya başlanmış. Burada yaşanan mağduriyet en kısa sürede giderilecek. Milletvekilleri, belediye başkanları sabahtan bu yana tespitlerini yapıyor. En kısa sürede mağduriyetin giderileceğine inanıyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Torun'un, sel sonrası ortaya çıkan tahribatı, vatandaşların uğradığı mağduriyeti yerinde görmek için İzmir'e geldiğini ifade etti.

Konak ve Menderes'e gittiklerini dile getiren Soyer, "Menderes'te 2 can kaybımız var biliyorsunuz. Can kaybının yaşandığı bölgede selin nasıl büyük bir zarar verdiğini yerinde gördük. Vatandaşlarımızı dinleyip uğradıkları zararları gidermek için neler yapabileceğimizi görmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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