Son dakika gündem: Cezayir genel seçimlerinde geleneksel partilerin Meclisteki ağırlığı azaldı

Son dakika haberler... Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerde geleneksel partiler olarak kabul edilen Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ve Demokratik Ulusal Birlik'in (RND) Meclisteki temsil gücü geriledi.

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerde geleneksel partiler olarak kabul edilen Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ve Demokratik Ulusal Birlik'in (RND) Meclisteki temsil gücü geriledi.

Seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANIE) Başkanı Muhammed Şerfi, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilcinin belirlenmesi için yapılan genel seçimlerin sonuçlarını açıkladı.

Ülkede düşük katılım oranıyla gerçekleşen seçimlerin galibi, 105 sandalye ile UKC oldu.

Geleneksel parti olarak bilinen UKC, seçimlerde her ne kadar birinciliği göğüslese de 2017 seçimlerine kıyasla gerileme kaydetti ve Meclisteki sandalye sayısı 164'ten 105'e düştü.

Cezayir'in bir diğer geleneksel partisi RND de bir önceki seçimlerde elde ettiği 97 sandalyeden 40'ını kaybederek sadece 57 milletvekili çıkarabildi.

Cezayirli uzmanlar geleneksel partilerin Meclisteki ağırlığını kaybetmesinin halkın değişim isteğinden kaynaklandığı görüşünde birleşiyor.

Geleneksel partiler düşüş yaşarken İslami eğilimli partiler yükselişe geçti

Cezayirli siyaset bilimci Cezayir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tevfik Bukaide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Haziran seçimlerinde UKC ve RND'nin Meclisteki sandalye sayılarında düşüş olmasına karşın İslami eğilimli partilerin sandıktan bir önceki seçimlere göre daha güçlü çıktığını söyledi.

Bukaide, özellikle İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin elde ettiği 40 sandalyelik kazanımın aynı görüşteki partilerle beraber temsil gücünü toplamda 106 milletvekiline çıkardığına dikkati çekti.

Bukaide ayrıca 2017 yılındaki genel seçimlerde Ulusal Bina Hareketi çatısı altında toplanan Nahda ve Adalet ve Kalkınma partilerinin ittifak yapmalarına rağmen Mecliste yalnızca 15 sandalye kazanabildiğini hatırlattı.

"Sandıktan çıkan sonuçlar hiçbir partiye tek başına ülkeyi yönetme gücü vermiyor"

Seçimlerde bazı partilerin sandalye sayılarını arttırmış olmasına rağmen bunun tek başına hükümeti kurmaları için yeterli olmadığını kaydeden Bukaide, "Sandıktan çıkan sonuçlar, hiçbir partiye ülkeyi tek başına yönetme gücü vermiyor." ifadelerini kullandı.

Bukaide, oluşan sonuçlarla sandalye sayısı yüksek olan partiler ve bağımsız listelerden Meclise girmeyi başaran milletvekillerinin de katkısıyla yeni hükümetin şekilleneceğini belirtti.

"Yarışta yeni yüzlerin bulunmaması katılımın düşük kalmasındaki en büyük sebep"

Bukaide, aday sayısının fazla olması ve Cezayir yönetiminin seçmeni sandığa gitmeye ikna etmek için yoğun çaba harcamasına rağmen katılımın düşük kaldığının altını çizdi.

Öte yandan Cezayir'deki Eş-Şuruk gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Abdulhamid Osmani, seçimde beklenildiği gibi UKC'nin birinciliği göğüslediğini belirtti.

UKC'nin Cezayir tarihiyle olan güçlü bağlarına işaret eden Osmani, bu durumun orta ve üst yaş grubu seçmenler için bağlayıcı bir sebep olduğunu söyledi.

Seçime katılımın yüzde 30,2'de kalmasını da değerlendiren Osmani, "Yarışta yeni yüzlerin bulunmaması katılımın düşük kalmasındaki en büyük sebep." dedi.

Resmi verilere göre 12 Haziran'daki erken genel seçimlerde, kayıtlı 24 milyondan fazla seçmenden sadece yüzde 30,2'si sandığa gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın