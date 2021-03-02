Son dakika gündem: Cezayir'de hükümet vatandaşları Kovid-19 önlemlerine uymaya çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Cezayir'de hükümet vatandaşları Kovid-19 önlemlerine uymaya çağırdı

02.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:26
Son dakika gündem: Cezayir'de hükümet vatandaşları Kovid-19 önlemlerine uymaya çağırdı

Son dakika haberlerine göre Cezayir'de Hirak adı verilen protesto hareketlerinin yeniden başlaması sonrasında, hükümet vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyma konusunda uyardı.

Cezayir'de Hirak adı verilen protesto hareketlerinin yeniden başlaması sonrasında, hükümet vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyma konusunda uyardı.

Cezayir'de Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler duyurularak, vatandaşlardan virüs kapsamında alınan önlemlere uymaları istendi.

Açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği ve toplanma yasağının iki hafta süreyle uzatıldığı duyuruldu.

Vatandaşlardan sorumlulukla hareket etmesi istenilen açıklamada, "toplantılardan ve fiziksel temastan kaçınılması gerektiği" belirtildi.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş, ancak gerek yönetimin uyguladığı baskılar gerekse dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Hirak protesto hareketinin ikinci yıl dönümüne denk gelen 22 Şubat gününde ve 26 Şubat'ta gösteriler düzenlenmişti.

Cezayir Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede 113 bin 255 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 2 bin 987 kişi hayatını kaybetti ve 78 bin 234 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Sedat Kapurtu Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Uşak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Cezayir'de hükümet vatandaşları Kovid-19 önlemlerine uymaya çağırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 15:28:27. #1.16#
title