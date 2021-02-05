Ceylan hemşireyi bıçaklayan eski sevgiliye 14 yıl ağır hapis cezası

Son dakika habere göre BEŞİKTAŞ'ta 8 Haziran'da hemşire Ceylan G'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçakladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski sevgilisi Nazir Ilgın hakkındaki karar belli oldu.

BEŞİKTAŞ'ta 8 Haziran'da hemşire Ceylan G'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçakladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski sevgilisi Nazir Ilgın hakkındaki karar belli oldu. Son savunmasında, "Şiddete eğilimli değilim. Uzlaşmak istiyorum, yaralama suçundan cezalandırılmayı talep ediyorum" diyen sanık Nazir Ilgın, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Önceki celse mahkemeye ulaşan adli tıp raporunda Ceylan G'nin bazı el parmaklarında işlev kaybı olduğu belirtiliyordu.

Beşiktaş'ta eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye 6 Haziran 2020'de şiddet uygulayan Nazir Ilgın (25), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Nazir Ilgın, serbest bırakılmasının ardından 8 Haziran 2020'de akşam saat 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önünü kesip darp etmişti. Sanık Nazir Ilgın, Ceylan G'yi elinden ve boynundan bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak, gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir Ilgın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Nazir Ilgın hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı