Son dakika gündem: Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı
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Son dakika gündem: Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ceyda Yüksel'in (21) evinde ölü bulunmasının ardından tutuklanan Serkan Dindar'ın (28) 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Son dakika gündem: Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı
21.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:58

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ceyda Yüksel'in (21) evinde ölü bulunmasının ardından tutuklanan Serkan Dindar'ın (28)  'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Ceyda'nın kaynak ustası Serkan Dindar ile sosyal medyada, aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri öğrenildi.

Olay, dün Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Polise, saat 01.00 sıralarında, binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekipleri, Ceyda Yüksel'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.

Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki Serkan Dindar'ı gözaltına aldı. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevke dildiği adliyede mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.İSTANBUL'DAN DAVETLE GİTTİ  Ceylan Yüksel'in, kaynak ustası Serkan Dindar ile sosyal medyadaki aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ederken tanıştığı, Dindar'ın daveti üzerine İstanbul'dan İzmir'e gittiği bildirildi. İkilinin köpekleri çok sevdikleri ve sık sık köpekler üzerine sohbet ettikleri öğrenildi.Polisteki ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medyada tanıştıklarını öne sürerek, "Önce Alsancak semtindeki eğlence mekanında alkol aldık, sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu, hatırlamıyorum" dediği kaydedilen Serkan Dindar'ın genç kadının yaralandığını sağlık ekiplerine kendisinin bildirdiğini söylediği de kaydedildi. EVDE 9 BİRA ŞİŞESİ

Polisin evde yaptığı aramada 9 boş bira şişesi bulunduğu bildirilirken, tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu saptandı.

 


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Kaynak: DHA

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