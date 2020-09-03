Son dakika gündem: Çevrecilerin protestosuna polis müdahalesi
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Son dakika gündem: Çevrecilerin protestosuna polis müdahalesi

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion adlı çevreci grubun düzenlediği protestoların üçüncü gününde yine bazı göstericiler gözaltına alındı.

03.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:43

İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion adlı çevreci grubun düzenlediği protestoların üçüncü gününde yine bazı göstericiler gözaltına alındı.

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Son dakika gündem: Çevrecilerin protestosuna polis müdahalesi

Kaynak: AA

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