Son dakika gündem: Çevrecilerin protestosuna polis müdahalesi Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion adlı çevreci grubun düzenlediği protestoların üçüncü gününde yine bazı göstericiler gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion adlı çevreci grubun düzenlediği protestoların üçüncü gününde yine bazı göstericiler gözaltına alındı. Kaynak: AA