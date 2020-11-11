Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (İzmir'deki deprem) Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamına bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız...
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Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (İzmir'deki deprem) Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamına bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız...

11.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:10
Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(İzmir'deki deprem) Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamına bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız...

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (İzmir'deki deprem) Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamına bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız ve muhtarlarla görüşmek suretiyle gelen tüm hasarlar mahalle mahalle tespit edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (İzmir'deki deprem) Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamına bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız ve muhtarlarla görüşmek suretiyle gelen tüm hasarlar mahalle mahalle tespit edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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