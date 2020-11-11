Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (İzmir'deki deprem) Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamına bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız...

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (İzmir'deki deprem) Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamına bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız ve muhtarlarla görüşmek suretiyle gelen tüm hasarlar mahalle mahalle tespit edilmiştir.