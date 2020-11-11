Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir."
11.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:00
Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz