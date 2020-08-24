Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut...
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Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut...

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmaları başlattık."

Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
24.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:06

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmaları başlattık."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut... - Giresun
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