Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut... Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmaları başlattık."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmaları başlattık." Kaynak: AA