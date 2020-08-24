Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Amacımız, vatandaşımızın yarasını hızlı...
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Amacımız, vatandaşımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaktır.
24.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:17
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Amacımız, vatandaşımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaktır."
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Kaynak: AA