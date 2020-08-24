Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Amacımız, vatandaşımızın yarasını hızlı... Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Amacımız, vatandaşımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Amacımız, vatandaşımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaktır." Kaynak: AA