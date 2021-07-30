Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz.

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz.