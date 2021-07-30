Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz.
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Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz.

Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz.
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. - Haberler
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