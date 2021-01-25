Son dakika gündem: Çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle 4 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle 4 kişi yaralandı

25.01.2021 18:52 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:57

Son dakika haberleri: Bitlis'te çatıda biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı, 3 araçta hasar oluştu.

Bitlis'te çatıda biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı, 3 araçta hasar oluştu.

Kentte bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle Nur Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, bazı vatandaşlar ile park halindeki araçların üzerine düştü.

Olayda hafif yaralanan 2'si çocuk 4 kişi ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı, 3 araçta da hasar meydana geldi.

Son dakika gündem: Çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle 4 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle 4 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle 4 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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