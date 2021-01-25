Son dakika gündem: Çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle 4 kişi yaralandı

Bitlis'te çatıda biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı, 3 araçta hasar oluştu.

Kentte bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle Nur Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, bazı vatandaşlar ile park halindeki araçların üzerine düştü.

Olayda hafif yaralanan 2'si çocuk 4 kişi ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı, 3 araçta da hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş