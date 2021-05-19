Son dakika gündem: Çatıdaki yangını film gibi izlediler
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Son dakika gündem: Çatıdaki yangını film gibi izlediler

Son dakika gündem: Çatıdaki yangını film gibi izlediler
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir sitede bulunan apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir sitede bulunan apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Sokağa çıkan mahalle halkı yangına müdahaleyi izlerken, sosyal mesafe de unutuldu.

Yangın, Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerindeki sitede bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 14.30 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatının tamamına yayıldı. Dumanları gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede siteye gelen itfaiye, merdivenli araçlar ile yangına müdahale ederek, alevleri bir saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sonucu, çatı kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangını gören mahalle halkı, sokağa çıkarak yangını ve müdahaleyi izledi. Bu sırada sosyal mesafenin unutulduğu görüldü, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Son dakika gündem: Çatıdaki yangını film gibi izlediler
Son dakika gündem: Çatıdaki yangını film gibi izlediler
Son dakika gündem: Çatıdaki yangını film gibi izlediler
Son dakika gündem: Çatıdaki yangını film gibi izlediler
Son dakika gündem: Çatıdaki yangını film gibi izlediler
Son dakika gündem: Çatıdaki yangını film gibi izlediler
Son dakika gündem: Çatıdaki yangını film gibi izlediler
Son dakika gündem: Çatıdaki yangını film gibi izlediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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