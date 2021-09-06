Son dakika gündem: Çataklı: Afganistan'dan gelen göçmen sayısında anormal bir yükseliş yok

Gelen son dakika haberlerine göre Çataklı: Afganistan'dan gelen göçmen sayısında anormal bir yükseliş yok İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye'ye Afganistan'dan gelen düzensiz göçmen sayısında, geçmiş yıllara oranla farklı bir artış, son olaylara bağlı anormal bir yükseliş, ülkemiz sınırlarına dayanmış...

Çataklı: Afganistan'dan gelen göçmen sayısında anormal bir yükseliş yok

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye'ye Afganistan'dan gelen düzensiz göçmen sayısında, geçmiş yıllara oranla farklı bir artış, son olaylara bağlı anormal bir yükseliş, ülkemiz sınırlarına dayanmış kafileler halinde yeni büyük bir göç akımı şu an için asla söz konusu değildir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 11 Ağustos günü, orman yangınlarının henüz kontrol altına alındığı sırada, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen yoğun sağanağın yol açtığı sel afetiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı. Çataklı, "72 saat içinde Kastamonu Bozkurt ilçesinde metrekareye 453 kilogram; Bartın Ulus ilçesine metrekareye 362 kilogram; Sinop Ayancık ilçemize de metrekareye 331 kilogram yağış düşmüştür. Gerçek anlamda bir küçük kıyamet olarak nitelendirebileceğimiz bu afet neticesinde 71'i Kastamonu'da, 10'u Sinop'ta, 1'i de Bartın'da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımız da halen kayıptır. Afetin ilk anından itibaren bin 345 kişi helikopterlerle, 501 kişi de kurtarma botlarıyla tahliye edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı, AFAD, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu afet için bölgeye aktarılan toplam ödenek miktarı 287 milyon 283 bin 580 TL olup, bunun 246.5 milyonluk kısmı nakdi yardım ve alt yapılar için ilk elde harcanmıştır" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR GÖÇ AKIMI SÖZ KONUSU DEĞİL'Bakanlık Sözcüsü Çataklı, temmuz ve ağustos ayının önemli gündemlerinden birisinin de kaçak göçmen meselesi olduğunu anımsatarak, "Özellikle Afganistan'da yaşanan son siyasi gelişmeler ışığında, gerek bazı siyasi parti yetkililerinin, gerekse konvansiyonel ve sosyal medyada değerlendirmelerde bulunan bazı kişilerin, çoğunlukla eksik ve yanlış bilgiye dayanan, zaman zaman da provakatif ve art niyetli paylaşımlarına, hep birlikte şahit oluyoruz. Birincisi; Türkiye'ye Afganistan'dan gelen düzensiz göçmen sayısında, geçmiş yıllara oranla farklı bir artış, son olaylara bağlı anormal bir yükseliş, ülkemiz sınırlarına dayanmış kafileler halinde yeni büyük bir göç akımı şu an için asla söz konusu değildir. Doğu ve güney sınırlarımızda 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375; bu yılda, yılın yarısı geçmesine rağmen 307 bin 850'dir. Dolayısıyla yeni ve anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir" dedi.'GEÇEN YIL GÖÇÜ ENGELLEDİK'Çataklı, sınırda alınan güvenlik önlemlerine de değinerek, "Bu alana yaptığımız yatırımların, olumlu sonuçlar ürettiğini yakalanan kaçak göçmen sayılarından anlıyoruz. Ülkemizde 2018 yılında 268 bin, 2019 yılında 454 bin, 2020 yılında salgından kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen 122 bin, yılbaşından bugüne kadar da 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Afganistan özelinde ise 2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Türkiye sınırlardan sorumlu Türk Silahlı Kuvvetleri ve geri bölgede ona destek olan jandarma, emniyet ve güvenlik korucuları başta olmak üzere tüm imkan ve kapasitesi ile düzensiz göçü engellemek, ülkeye girişlerin önünü geçmek üzere mücadele edilmektedir. Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 911 kilometrelik Suriye sınırımızda planlanan 837 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu tamamlanmıştır" diye konuştu.'98 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik 996 operasyon yapıldığını belirtti. Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 36'sı ölü, 38'i sağ, 24'ü teslim şeklindedir. Ayrıca 2021 yılı Ağustos ayında toplam 18 terör eylemi engellenmiştir" dedi. 15 BİN 469 UYUŞTURUCU OPERASYONUÇataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Çataklı, "Bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; geçen aya göre yüzde 94 artışla 5 ton 165 kilo esrar, bin 109 kilo skunk, geçen aya göre yüzde 60 artışla bin 555 kilo eroin, 79 kilo kokain, 106 kilo sentetik kannabinoid, 154 kilo metamfetamin, yine geçen aya göre yüzde 166 artışla 834 bin adet ecstasy, 93 bin adet captagon, geçen aya göre 6 kat artışla 647 bin adet sentetik ecza ve 7 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir" diye konuştu.KADIN CİNAYETLERİÇataklı, ağustos ayında 30 kadının, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında hayatını kaybettiğini belirterek, "24 Mart 2018 itibarı ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasını 2 milyon 531 bin 278 kişi indirmiş. Uygulama ile bugüne kadar 198 bin 853 ihbar alınmış ve tamamına müdahale edilmiştir. Elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 385 vakanın takibi yapılmış olup, halen 230 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı.OKULLARDA ALINAN ÖNLEMLERÇataklı, asayiş verileri ve okul önlerinde alınan tedbirlere de değinerek şunları kaydetti:

"2020-2021 yıllarının ağustos ayları değerlendirildiğinde ülke genelinde kapkaç olayları 243'ten yüzde 29 azalışla 173'e, otodan hırsızlık 2 bin 640'tan yüzde 20 azalışla 2 bin 104'e, oto hırsızlığı 697'den yüzde 23 azalışla 538'e, evden hırsızlık 6 bin 626'dan yüzde 21 azalışla 5 bin 214'e gerilemiştir. 2021 yılı Ağustos ayında meydana gelen 238 ölümlü trafik kazasında 301 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 20 bin 212 yaralanmalı trafik kazasında 31 bin 639 kişi yaralanmış, 44 yaya olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Bugün başlayan yeni eğitim ve öğretim döneminde okul ve çevrelerinde güvenlik önlemlerini de en üst seviyeye çıkardık. Bu kapsamda bin 54 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 6 bin 523 devriye ekibinde toplam 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak. Okul çevrelerinde metruk statüsünde olduğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak tedbirler gözden geçirilecek ve işlemleri tamamlanan metruk binaların biran evvel yıkılması sağlanacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz