Son dakika gündem: Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişiden 3'ü tutuklandı
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Son dakika gündem: Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişiden 3'ü tutuklandı

Son dakika gündem: Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişiden 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Çerkeş ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, 70 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları, 5 tabanca ve 91 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 11 şüpheliden 7'si ifadelerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheliden A.B, N.A. ve E.A. tutuklandı, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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