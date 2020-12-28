Son dakika gündem: Çankırı'da itfaiye ekipleri son bir yıl içinde 314 olaya müdahale etti
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Son dakika gündem: Çankırı'da itfaiye ekipleri son bir yıl içinde 314 olaya müdahale etti

28.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:14
Son dakika gündem: Çankırı'da itfaiye ekipleri son bir yıl içinde 314 olaya müdahale etti

Bir son dakika haberine göre Çankırı'da itfaiye ekiplerinin bir yıl içinde 314 olaya müdahalede bulunduğu bildirildi.

Çankırı'da itfaiye ekiplerinin bir yıl içinde 314 olaya müdahalede bulunduğu bildirildi.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin 2020 yılını başarılı bir şekilde geçirdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin 2020 yılı içinde toplamda 314 olaya müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Çankırı İtfaiyesi, 23'ü ilçe ve köy yangını olmak üzere toplamda 171 yangına başarılı bir şekilde müdahale etti. İtfaiye erleri, 23 trafik kazası ve 120 kurtarma olayında etkin rol oynadı. Toplam 314 yangın ve olaya müdahale eden itfaiye erleri, vatandaşların soba ve kalorifer bacalarının temizleme çalışmalarını da gerçekleştirdi. Bu kapsamda yıl içinde 25 konutun baca temizliği, 1 konutun ise kalorifer bacası temizliği yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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