Son dakika gündem: Çankırı'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
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Son dakika gündem: Çankırı'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

26.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:49
Son dakika gündem: Çankırı'da

Edinilen son dakika haberine göre Çankırı'da, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Çankırı'da, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Vali Abdullah Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, bağımlılığın bugünün en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Bağımlılığın en eski, can yakıcı, yaygın ve zararlısının "madde bağımlılığı" olduğunu vurgulayan Ayaz, "Bu projedeki temel hedef, toplumdaki farkındalığın artırılması. Evinde uyuşturucu kullananların yüzde 85'i ailesiyle yaşamakta. Bu da aslında ailelerdeki farkındalığın ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermekte." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy da kampanyanın hedef kitlesinin anneler ve anne adayı yetişkinler olduğunu dile getirdi.

Çankırı'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aksoy, "1 Ocak 2018 baz alındığında, günümüze kadar ilimiz merkezi ve ilçelerimizde uyuşturucu suçlarından 377 şahsa işlem yapılmış. Bu şahıslar hakkında, diğer asayiş suçlarından da 1402 işlem yapıldığı görülmektedir." dedi.

Kentte 2018'den bugüne kadar 30 kişinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandığını bildiren Aksoy, "İlimizde uyuşturucu kullanımından 2017 ve 2019'da birer kişi vefat etmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının mevcut tespitler üzerinde belirli kriterlerle yaptığı çalışmalarda, risksiz iller arasındayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Rahman Cebe, proje hakkında sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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