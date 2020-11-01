Son dakika gündem: Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara 'pazar' kısıtlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara 'pazar' kısıtlaması

01.11.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:59
Son dakika gündem: Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara 'pazar' kısıtlaması

Son dakika haberleri: Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşların sağlık açısından semt pazarlarına alınmamasına karar verildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşların sağlık açısından semt pazarlarına alınmamasına karar verildi.

Korona virüs vakalarının artmasından dolayı yoğun tedbir ve denetimler yapılmaya devam ediyor. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında yeni karar alındı. Ilgaz Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ilgaz ilçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 83 sayılı kararı ile korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına ilçe semt pazarı alanına 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın alınmamasına karar verilmiştir. Ayrıca iki hafta süre ile akraba ve ev ziyaretlerinin yapılmaması tavsiye edilmektedir. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Çankırı'da korona virüs denetimlerinde 1 milyon 600 bin lira ceza kesildi
Son dakika haberleri | Çankırı'da korona virüs denetimlerinde 1 milyon 600 bin lira ceza kesildi
Son dakika haber: Pakdemirli: 'Tarım siyaset üstü bir mesele'
Son dakika haber: Pakdemirli: "Tarım siyaset üstü bir mesele"
Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çankırı Tuz Mağarası'nı ziyaret etti
Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çankırı Tuz Mağarası'nı ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Donald Trump Geert Wilders Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Alkan Eser Yenenler İkbal Gürpınar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Mustafa Cengiz
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara 'pazar' kısıtlaması - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 15:58:30. #1.14#
title