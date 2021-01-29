Son dakika gündem: Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

29.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:34
Son dakika gündem: Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, satışı ve ticareti suçları ile mücadele kapsamında, şüpheli S.B'nin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada 276 adet sentetik uyuşturucu hap ve 164,40 gram toz esrar maddesi ile 2 adet bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B çıkarıldığı adli makamlar tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Arda Turan Erol Bulut Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kavga Yangın Sakarya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:37:00. #1.16#
title