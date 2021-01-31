Son dakika gündem: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlar sırasında bir tabanca ile 57 merminin yanı sıra bulunan çok sayıda uyuşturucu maddesine el konuldu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 5 günde il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 174,36 gram esrar, 103, 47 gram metamfetamin, 91,53 gram bonzai, 46 ecstacy, 297 sentetik ecza, 1 tabanca, 57 mermi, 1 hassas terazi ve 4 bin 800 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, C.I., E.D., C.İ., E.İ. ve S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı