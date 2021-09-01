Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını (2)
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Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını (2)

Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyü yakınlarında saat 15.00'de ziraat alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyü yakınlarında saat 15.00'de ziraat alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. 7 helikopter ve 1 uçak ile havadan, 26 arazöz ve 165 personel ile karadan müdahale edilen yangında, yaklaşık 30 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çanakkale Bayramiç Bekirler yangını kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.Soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),


Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını (2)
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını (2)
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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