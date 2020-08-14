Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika haberleri... Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
14.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:34
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İl merkezine bağlı Kurşunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları karadan ve havadan müdahaleyle sürüyor.
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Kaynak: AA