Son dakika gündem: Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gündem: Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ÇANAKKALE'de kaçakçılara yönelik düzenlenen ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ile üzerinde kabartma bulunan tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de kaçakçılara yönelik düzenlenen ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ile üzerinde kabartma bulunan tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nün, kent genelinde, kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik suçların önlenmesi amacıyla çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda polis, B.K. ve H.B. adlı iki şüpheliyi gözaltına aldı. B.K. ve H.B.'nin ikamet, iş yeri-müştemilatı ve aracında yapılan aramada, 7 bin 160 doldurulmuş sigara, 75 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve üzerinde kabartma bulunan tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda ele geçirilen 68 kilogram kıyılmış tütün de idari yaptırım için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisin gözaltına aldığı B.K. ve H.B. haklarında yapılan adli işlem sonrası ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.


Son dakika gündem: Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Deniz Akkaya Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:03:43. #1.15#

title