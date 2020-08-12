Son dakika gündem: Çanakkale'de havalandırma boşluğuna düşen martıları itfaiye kurtardı
Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir evin havalandırma boşluğuna düşen 5 martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
12.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:24
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir evin havalandırma boşluğuna düşen 5 martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Camikebir Mahallesi Gazi Süleyman Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan martı sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, 5 martının havalandırma boşluğunda mahsur kaldığını gördü.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda kurtarılan ve sağlık kontrolü yapılan martılar, doğaya salındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA