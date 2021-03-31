Son dakika gündem: Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Yaykın köyünde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay