Son dakika gündem: Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika gündem: Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Yaykın köyünde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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