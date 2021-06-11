Son dakika gündem: Çanakkale'de bir büfede çıkan yangında 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Çanakkale'de bir büfede çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Çanakkale'de bir büfede çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir büfede çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir büfede çıkan yangında iki kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki bir pasajın üst katındaki büfede patlama sesi duyulmasının ardından yangın başladığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan Şuayip Ç. ve eşi Fatma Ç, Gelibolu Şehit Koray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şuayip Ç. daha sonra vücudundaki yanıklar nedeniyle Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Son dakika gündem: Çanakkale'de bir büfede çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Çanakkale'de bir büfede çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Çanakkale'de bir büfede çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Çanakkale'de bir büfede çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 22:35:38. #1.16#

title