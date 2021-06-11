Son dakika gündem: Çanakkale'de bir büfede çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Son dakika habere göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir büfede çıkan yangında iki kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir büfede çıkan yangında iki kişi yaralandı.
İlçe merkezindeki bir pasajın üst katındaki büfede patlama sesi duyulmasının ardından yangın başladığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan Şuayip Ç. ve eşi Fatma Ç, Gelibolu Şehit Koray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şuayip Ç. daha sonra vücudundaki yanıklar nedeniyle Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova