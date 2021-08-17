Son dakika gündem: Cammu Keşmir'de polis, muharrem ayı dolayısıyla bir araya gelen Müslümanlara müdahale etti
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Son dakika gündem: Cammu Keşmir'de polis, muharrem ayı dolayısıyla bir araya gelen Müslümanlara müdahale etti

Son dakika gündem: Cammu Keşmir'de polis, muharrem ayı dolayısıyla bir araya gelen Müslümanlara müdahale etti
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan Müslümanlara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan Müslümanlara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Cammu Keşmir'in Srinagar şehrinde, din ve inanç özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı sloganlar atarak yürüyen Müslümanlar, polis engeliyle karşılaştı.

Yerel kaynaklara göre, havaya uyarı ateşi açarak topluluğu dağıtmaya çalışan polis, gösterileri görüntülemek isteyen muhabirlere karşı da güç kullandı.

Polis Genel Müfettişi Vijay Kumar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herkesin dini inanç ve uygulamalarına saygı duyuyoruz ama aynı zamanda barışçıl atmosferi bozmaya çalışan çıkarcıların kötü planlarını bozmak da ortak sorumluluğumuzdur." ifadlerini kullandı.

Cammu Keşmir'de 2020'de düzenlenen muharrem ayı yürüyüşüne polis müdahale etmiş, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini, 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, 31 Ekim 2019'da "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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