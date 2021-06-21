Son dakika haberleri! ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 74 BİN LİRA ÇALAN USTAYA, MESAİDE GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 74 BİN LİRA ÇALAN USTAYA, MESAİDE GÖZALTI

Son dakika haberleri! ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 74 BİN LİRA ÇALAN USTAYA, MESAİDE GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BOLU'da Besim D., çalıştığı oto elektrik tamir dükkanından 74 bin 800 lira çaldı.

BOLU'da Besim D., çalıştığı oto elektrik tamir dükkanından 74 bin 800 lira çaldı. Polis, Besim D.?yi iş yerinde çalıştığı sırada gözaltına alırken, evinde yapılan aramada çalınan paranın 32 bin 235 lirası ele geçirildi.

Olay, Yukarı Soku Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde Faruk Kuran'a ait oto elektrik tamir dükkanında meydana geldi. 14 Haziran sabahı dükkanını açan Faruk Kuran, ofis bölümündeki çekmecede bulunan ödemeler için ayırdığı 74 bin 800 TL'nin çalındığını fark edip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelinin dükkanda 1 aydır usta olarak çalışan Besim D. olduğu tespit edildi. Besim D., dün iş yerinde mesai sırasında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan paranın 32 bin 235 lirası ele geçirildi. Besim D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yeri sahibi Faruk Kuran, hırsızın dükkan çalışanı çıkmasından dolayı şaşırdıklarını belirterek, "Olay pazar gecesi oldu. 1 aydır yanımda çalışan Besim adında çalışanımız yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden Allah razı olsun. Hemen ilgilendiler, yapacaklarını yaptılar ve yakaladılar hırsızı. Biz biraz şüphelenmiştik. Kendini belli etmişti ama kimseyi hırsızlıkla suçlayamadığımız için bir şey diyemedik. Ama hal ve hareketlerinden belliydi. Bir bölümünü harcamış telefon falan almış. Borçları varmış, borçlarını vermiş olabilir bilmiyorum. Burada defteri vardı, onun içinden icra kağıtları çıktı belki onun için yaptı bilemiyorum. Biz onun bir dediğini iki etmiyorduk. 74 bin 800 TL paramızı çaldı. 32 bin 235 TL'sini geri aldık. Geri kalanını da ailesi karşıladı. Ailesi paramızı verdi. İçinde 2,5-3 aylık emeğimiz vardı. Ödemelerimizi yapacaktık o parayla. Biriktirmiştik, borçlarımızı ödeyecektik. Ben hiç tahmin etmiyordum, ben çırakken onun dükkanı vardı" dedi.

Son dakika haberleri! ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 74 BİN LİRA ÇALAN USTAYA, MESAİDE GÖZALTI
Son dakika haberleri! ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 74 BİN LİRA ÇALAN USTAYA, MESAİDE GÖZALTI
Son dakika haberleri! ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 74 BİN LİRA ÇALAN USTAYA, MESAİDE GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İş arkadaşı asansör boşluğuna düşüp öldü, gözyaşlarına boğuldu
İş arkadaşı asansör boşluğuna düşüp öldü, gözyaşlarına boğuldu
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 74 BİN LİRA ÇALAN USTAYA, MESAİDE GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:19:25. #1.15#

title