Son dakika gündem: California'daki yangınlarda 5 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: California'daki yangınlarda 5 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre SANTA ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan California eyaletinde çıkan yangınlarda 5 kişi öldü.

Son dakika gündem: California'daki yangınlarda 5 kişi öldü
21.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:10

SANTA ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan California eyaletinde çıkan yangınlarda 5 kişi öldü.

Yetkililer, Solano ve Napa ilçeleriyle eyaletin orta kesiminde devam eden yangınlarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Ölenlerden birinin, yangın söndürme çalışmaları sırasında düşen bir helikopterin pilotu olduğu, yangınlarda ise 33 sivil ve itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Orman ve Yangın Koruma Dairesinin yöneticilerinden Daniel Berlant, yangınlar nedeniyle aralarında konutların da bulunduğu 175 binanın kullanılamaz hale geldiğini, 50 bin yapının da tehdit altında olduğunu söyledi.

Yangınlar nedeniyle sadece San Francisco'nun güneyinde 48 bin kişiye "tahliye emri" verildi.

"Camp yangını"

California eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında başlayan orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Yaşam
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi 3. Sayfa
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Güncel
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Cinsellik
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Sevgilisi dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisi dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulayacak
Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulayacak
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Halit Ergenç Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Can Bartu Jose Sosa Fatih Terim Süleyman Seba
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: California'daki yangınlarda 5 kişi öldü - California
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 10:43:08. #1.14#
title