Son dakika gündem: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika gündem: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

21.02.2021 09:50 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:54

Son dakika haberi... Trabzon yazısı Boş cadde ve sokaklar Sokaktaki köpekler TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon sakin bir gün geçiriyor.

Trabzon yazısı

Boş cadde ve sokaklar

Sokaktaki köpekler TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon sakin bir gün geçiriyor.

Son dakika gündem: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika gündem: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika gündem: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika gündem: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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