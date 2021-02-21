Son dakika gündem: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
21.02.2021 09:50 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:54
Son dakika haberi... Trabzon yazısı Boş cadde ve sokaklar Sokaktaki köpekler TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon sakin bir gün geçiriyor.
Trabzon yazısı
Boş cadde ve sokaklar
Sokaktaki köpekler TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon sakin bir gün geçiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk