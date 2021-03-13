Son dakika gündem: Buzları çözülen Ulaş Gölü'nde güzel görüntüler oluştu
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Son dakika gündem: Buzları çözülen Ulaş Gölü'nde güzel görüntüler oluştu

13.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:16
Son dakika gündem: Buzları çözülen Ulaş Gölü'nde güzel görüntüler oluştu

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde havaların ısınmasıyla yüzeyindeki buzları çözülen Ulaş Gölü'nde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde havaların ısınmasıyla yüzeyindeki buzları çözülen Ulaş Gölü'nde güzel görüntüler ortaya çıktı.

2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen ve hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düşmesiyle buz tutan Ulaş Gölü'nde havaların ısınmasıyla buzlar çözüldü.

Ulaş Gölü'ndeki tesisin işletmecisi Kemal Aslan, AA muhabirine, ilçenin sembolü, göçmen kuşların barındığı, piknikçilerin ve olta balıkçılığı yapanların uğrak yeri olan gölün kış mevsimi nedeniyle sessizliğe büründüğünü ifade etti.

Gölün yüzeyinin buz tutmasıyla gölde yaşayan sakarmeke, elmabaş, kılkuyruk gibi ördek türlerinin gölü terk ettiğini anlatan Aslan, havaların ısınmasıyla gölün yüzeyindeki buzların eridiğini ve güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.

Aslan, "İnşallah gölümüzün simgesi göçmen kuşların da gelmesiyle gölümüz daha da canlanacak, şenlenecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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