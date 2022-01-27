Son dakika haberi: Sazlıdere gölü buz tuttu - Haberler
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Son dakika haberi: Sazlıdere gölü buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Gölü buz tuttu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Gölü buz tuttu. Buz tutan göl drone ile görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, sonrasında yaşanan soğuk hava ise Sazlıdere Gölü'nün buz tutmasına neden oldu. Buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluştururken İstanbul'da kış mevsiminin çetin geçtiğinin de göstergesi oldu. Buz tutan göl ve çevresi drone ile görüntülendi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Son dakika haberi: Sazlıdere gölü buz tuttu

Son dakika haberi: Sazlıdere gölü buz tuttu

Son dakika haberi: Sazlıdere gölü buz tuttu

Son dakika haberi: Sazlıdere gölü buz tuttu

Son dakika haberi: Sazlıdere gölü buz tuttu

Son dakika haberi: Sazlıdere gölü buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, Drone, Güncel, Haber

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