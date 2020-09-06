Son dakika gündem: Buse Melisa'nın ölümünde yeni gelişme: Babasının ifadesi ortaya çıktı
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Son dakika gündem: Buse Melisa'nın ölümünde yeni gelişme: Babasının ifadesi ortaya çıktı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, astsubay olan babasının beylik tabancasıyla intihar eden Buse Melisa K.'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan babanın ifadesi ortaya çıktı.

Son dakika gündem: Buse Melisa'nın ölümünde yeni gelişme: Babasının ifadesi ortaya çıktı
06.09.2020 18:57 | Son Güncelleme: 06.09.2020 19:01

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, astsubay olan babasının beylik tabancasıyla intihar eden Buse Melisa K.'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan babanın ifadesi ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesinde yaşandı. İddialara göre, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde yaşanan olayda 16 yaşındaki Buse Melisa K., gece saatlerinde emekli astsubay olan babası Özay K.'nın (49) beylik tabancasıyla intihar etti. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Buse Melisa K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Buse Melisa K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

BABASININ EMNİYETTEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öne sürülürken, baba Özay K., olaydan sonra emniyete götürüldü. Özay K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu. Ağabeyi gibi üniversiteyi kazanmasını istiyordum. Bu yüzden derslerine çalışmasını söyledim. 'Mart ayından beri hiç dersleri takip etmiyor muydun?' dedim. Kızımı severdim. Aramızda problem yoktu. Sosyal medyada yazılanlara çok üzüldüm" dediği iddia edildi. İşlemleri sonrası 'intihara sürükleme' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Özay K., serbest bırakıldı.

İNTİHAR EDEN GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan babasının beylik tabancasıyla yaşamına son veren 15 yaşındaki Buse Melisa K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemler sonrası dün gece yakınları tarafından teslim alındı. Ödemiş'e getirilen Buse Melisa K.'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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