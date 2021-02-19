Son dakika gündem: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika gündem: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

19.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:31
Son dakika gündem: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ve bekçiler, birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Özellikle insan kalabalığının yoğun olduğu Kent Meydanı, Ulu Cami civarı gibi meydanlar, caddeler ve yollar sessizliğe büründü.

Eskişehir

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanlar bulunuyor. Uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

Balıkesir

Balıkesir'de araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanan AHP meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Kütahya

Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

Yalova

Yalova'da da kısıtlamayla sahil bölümü, meydan, parklar, işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kısıtlamaya rağmen dışarıda olan araç ve yayaları denetledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında denetim yapılırken araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı görüldü.

Çanakkale

Çanakkale'de de Kordon Boyu ve İskele Meydanı gibi yoğun bölgelerde sessizlik yaşanırken polis ekipleri belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın son dakikalarına kalan vatandaşlar otobüs duraklarında bekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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