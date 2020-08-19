Son dakika gündem: BURSA Otobüs şoförünün maske takması konusunda uyardığı yolcu tarafından darp edilme anı kamerada
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Son dakika gündem: BURSA Otobüs şoförünün maske takması konusunda uyardığı yolcu tarafından darp edilme anı kamerada

Son dakika gündem haberi... Otobüs şoförünün maske takması konusunda uyardığı yolcu tarafından darp edilme anı kameradaBursa'da halk otobüsü şoförü İsmail Alay, maskeyi çenesine taktığı için uyardığı yolcu tarafından seyir halindeyken darp edildi.

19.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:33

Otobüs şoförünün maske takması konusunda uyardığı yolcu tarafından darp edilme anı kamerada

Bursa'da halk otobüsü şoförü İsmail Alay, maskeyi çenesine taktığı için uyardığı yolcu tarafından seyir halindeyken darp edildi. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ankarayolu Caddesi Siteler-Kent Meydanı seferini yapan S/1 numaralı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünde meydana geldi. Tıp merkezi durağında halk otobüsüne maskesi çenesinde olan kimliği belirsiz bir kişi bindi. Halk otobüsü şoförü İsmail Alay, iddiaya göre otobüse binen kişiye maskesini takmasını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada otobüs yola devam etti. Tartışmanın sürmesi üzerine yolcu şoförün yanına gelerek, vurmaya başladı. Darp edilen İsmail Alay, seyir halindeki otobüsü güçlükle durdurdu. Otobüste bulunan diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandı. Şoför Alay'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şoför ve yolcu birbirlerinden şikayetçi oldu.

DARP ANI KAMERADA

Öte yandan şoför İsmail Alay'ın darp edilme anı otobüsün güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde maskesi çenesinde olan bir kişinin otobüse bindiği, otobüs şoförünün yolcuyu uyarması, yolcu ile şoför arasında tartışma çıkması, yolcunun şoförü darp etmesi ve otobüste bulunan yolcuların kavgaya müdahale etmesi yansıdı.

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Son dakika gündem: BURSA Otobüs şoförünün maske takması konusunda uyardığı yolcu tarafından darp edilme anı kamerada

Kaynak: DHA

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