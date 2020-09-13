Son dakika gündem: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 52 zanlıdan 41'i tutuklandı
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Son dakika gündem: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 52 zanlıdan 41'i tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Son dakika gündem: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 52 zanlıdan 41'i tutuklandı
13.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:32

Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Operasyonda yakalanan 52 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça salıverildi, 41'i hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İnegöl ilçesi ve kent merkezi ile İstanbul, Bilecik ve Yalova'da 11 Eylül'de 1500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 5 kilo 880 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 700 gram esrar, 84 uyuşturucu tablet, 11 kök Hint keneviri, paketlenmiş kokain, 6 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca ve 63 mermi, 2 ruhsatsız tüfek ve bir kalaşnikof ile çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

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