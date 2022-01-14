Son dakika gündem: Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan Y.İ, S.K. ve S.Ö. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

B.K, B.K, O.K, Ö.K. ve G.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Olay

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta suç örgütü kurarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen B.K, B.K, O.K, Ö.K, G.G, Y.İ, S.Ö. ve S.K'yi gözaltına almıştı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti.