BURSA MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 16 GÖZALTI
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BURSA MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 16 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA merkezli 3 ilde cinayet, yaralama ve çek-senet tahsilatı gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edilen silahlı örgüte yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

BURSA merkezli 3 ilde cinayet, yaralama ve çek-senet tahsilatı gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edilen silahlı örgüte yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 tabanca, 22 adet tarihi sikke ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışması sonucunda çek-senet tahsilatı için silahlı suç örgütü kurduğu tespit edilen şüpheliler incelemeye alındı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından 2 kişinin öldürülmesi, 9 kişinin yaralanması, çok sayıda kişiye tehdit yoluyla yağmalama yaptıkları saptanan suç örgütü üyesi 21 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Bursa ile İstanbul ve Balıkesir'de koordineli çalışma sonucu belirlenen adreslere, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, çok sayıda mermi, 22 tarihi sikke, çok sayıda çek-senet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kimlikleri saptanan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

BURSA MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 16 GÖZALTI
BURSA MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 16 GÖZALTI
BURSA MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 16 GÖZALTI
BURSA MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 16 GÖZALTI
BURSA MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 16 GÖZALTI
BURSA MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 16 GÖZALTI
BURSA MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 16 GÖZALTI
BURSA MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 16 GÖZALTI
BURSA MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 16 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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