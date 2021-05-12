Son dakika gündem: BURSA'DA YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ FİLİSTİN'DE ŞEHİT OLANLAR İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDI
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Son dakika gündem: BURSA'DA YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ FİLİSTİN'DE ŞEHİT OLANLAR İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDI

Son dakika gündem: BURSA'DA YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ FİLİSTİN'DE ŞEHİT OLANLAR İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BURSA'da, Ulu Camii'de toplanan yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

BURSA'da, Ulu Camii'de toplanan yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Gıyabi cenaze namazı kılan kalabalık sloganlar atarak dağıldı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyesi yaklaşık 2 bin kişi, tarihi Ulu Cami bahçesinde bir araya geldi. Etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri katıldı. Toplanan kalabalık öğle namazının ardından, İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. İl Müftüsü İzani Turan'ın kıldırdığı namazın ardından çok sayıda vatandaş, tekbirler getirerek İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Kalabalık grup daha sonra sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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