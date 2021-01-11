Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

11.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:24

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.H.A, M.Ö, E.T, H.K, M.S, M.Ç, Y.O, O.Ç, T.E, O.K, T.Ö. ve A.I. gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 500 gram esrar, 370 gram metamfetamin, 350 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, iki hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli A.I'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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