Son dakika gündem: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

18.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:07
Son dakika gündem: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 25'i tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentteki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait ev ve araçlardaki aramalarda, 5 kilo 500 gram sentetik kannabinoid, 4 kilogram metamfetamin, bir miktar esrar, 3 hassas terazi, ruhsatsız 12 tabanca ve 1 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen E.I, A.Ş, F.M, E.D, O.D, A.A, U.K, R.T, İ.P, D.Ş, M.U.K, S.Ö, H.S, K.D, B.T, Ö.A, M.A, Ş.K, A.B, S.İ, K.İ, S.İ, H.T, S.S. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler A.Ç, E.D, V.Ö, N.S, M.Ö, U.D, A.Y, A.S. ve İ.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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