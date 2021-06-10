Son dakika gündem: Bursa'da kardeşini tüfekle öldüren sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası

Son dakika habere göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı kardeşini tüfekle vurarak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yargılanan kadın, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı kardeşini tüfekle vurarak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yargılanan kadın, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık G.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın yakınları ve avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık G.Y savunmasında, korku ve panik içinde hareket ettiğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Gemlik ilçesinde geçen yılın eylül ayında, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı kardeşi H.A.Y'yi (39) tüfekle ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen G.Y. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler